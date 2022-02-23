Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 22 лютого 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ГНУТОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з протитанкових гармат МТ-12.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

МАР'ЇНКУ - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.

НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі КРИМСЬКЕ – з станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ - з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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