Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 22 лютого 2022 року
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
ГНУТОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з протитанкових гармат МТ-12.
ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.
МАР'ЇНКУ - з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.
НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
НОВОСЕЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм.
Двічі КРИМСЬКЕ – з станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.
Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ОПИТНЕ - з мінометів калібру 82 мм.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation