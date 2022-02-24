Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 23 лютого 2022 року.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 17 годину 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:

П’ять разів НОВОТОШКІВСЬКОГО - з БМ-21 «Град», артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЗОЛОТОГО – з артилерії калібру 122 мм.

Двічі ПОПАСНОЇ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Сім разів ПІВДЕННОГО – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири рази ПІСКІВ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.

Чотири рази СВІТЛОДАРСЬКА – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів «Джміль».

Чотирнадцять разів БОГДАНІВКИ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1.

Сім разів МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів.

СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ – з артилерії калібру 122 мм.

Три рази ЩАСТЯ - з БМ-21 «Град», мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази АВДІЇВКИ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

П’ять разів МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

ГРАНІТНОГО – з протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один, бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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