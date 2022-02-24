Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 23 лютого 2022 року.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Станом на 17 годину 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:
П’ять разів НОВОТОШКІВСЬКОГО - з БМ-21 «Град», артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ЗОЛОТОГО – з артилерії калібру 122 мм.
Двічі ПОПАСНОЇ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Сім разів ПІВДЕННОГО – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Чотири рази ПІСКІВ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.
Чотири рази СВІТЛОДАРСЬКА – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів «Джміль».
Чотирнадцять разів БОГДАНІВКИ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1.
Сім разів МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів.
СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ – з артилерії калібру 122 мм.
Три рази ЩАСТЯ - з БМ-21 «Град», мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чотири рази АВДІЇВКИ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
П’ять разів МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
ГРАНІТНОГО – з протитанкових ракетних комплексів.
Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один, бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation