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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Дотримуючись умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, наші воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Від початку поточної доби, 24 жовтня, зафіксоване два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 10 гектарів території та передано на знищення 55 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків. Ще на 10 об’єктах роботи тривають.

Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються досягнутих мирних домовленостей у повному обсязі.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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