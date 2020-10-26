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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Від початку поточної доби, 25 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території та передано на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків. Ще на 10 об’єктах роботи тривають.

Підрозділи Об’єднаних сил сумлінно виконують завдання за призначенням у районі проведення операції.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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