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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, виконуючи завдання за призначенням, неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.

Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік Мар’їнки противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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