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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Від початку поточної доби, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Так, противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а неподалік населеного пункту Піски відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території та передано на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відновлювальні роботи тривають на 9 об’єктах.

Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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