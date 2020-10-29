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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники, неухильно дотримуючись умов досягнутих домовленостей, продовжують виконувати завдання за призначенням.

Від початку поточної доби, 28 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї.

Провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території та передано на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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