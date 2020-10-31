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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання із захисту народу України.

Від початку поточної доби, 30 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Ближче до обіду на цій самій ділянці відповідальності бригади ворог провокував наших воїнів зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям Об’єднаних сил.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 51 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 1 будинок, на 6 об’єктах відновлювальні роботи тривають.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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