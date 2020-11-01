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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою українськими воїнами. Наші воїни не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання із захисту територіальної цілісності та недоторканості держави.

Від початку поточної доби, 31 жовтня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, в районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет.

Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території та передано на знищення 106 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 3 будинки, на 4 об’єктах відновлювальні роботи тривають.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника, українські воїни дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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