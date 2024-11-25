Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:33
Просмотров: 111

Величезна вирва та побиті будинки: наслідки обстрілу Харківського району

Величезна вирва та побиті будинки: наслідки обстрілу Харківського району

Внаслідок ворожих ударів по селищу Слатине Харківського району 25 листопада гострої реакції на стрес зазнали семеро людей. Пошкоджено будинки.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілу постраждали четверо чоловіків та троє жінок, зокрема пенсіонери, люди з інвалідністю та переселенці з Козачої Лопані.

Влучання зафіксовані на відкритій території у межах та за межами населеного пункту.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 