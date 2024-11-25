Величезна вирва та побиті будинки: наслідки обстрілу Харківського району

Внаслідок ворожих ударів по селищу Слатине Харківського району 25 листопада гострої реакції на стрес зазнали семеро людей. Пошкоджено будинки.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілу постраждали четверо чоловіків та троє жінок, зокрема пенсіонери, люди з інвалідністю та переселенці з Козачої Лопані.

Влучання зафіксовані на відкритій території у межах та за межами населеного пункту.

Агентство Телевидения Новости