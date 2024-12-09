«Велична» втеча путіна з Сирії ― росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма — ГУР
«Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку», — заявили у ГУР.
В Управлінні уточнили, що 8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат «Адмірал Григорович» чорноморського флоту рф та вантажне судно «Інженєр Трубін» північного флоту рф.
«Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя ― ймовірна втрата росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході», — наголосили в ГУР.
Джерело: https://t.me/znua_live/180299