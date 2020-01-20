Велика частина оборонного замовлення буде розсекречена з 2021 року – Найєм

Оборонний концерн «Укроборонпром» планує розсекретити частину оборонного замовлення 2021 року. Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.

Він розповів, що представники концерну спільно з Міністерством оборони та Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства розробили нову систему закупівель. Для початку її роботи Верховна Рада має ухвалити новий законопроєкт.

«Я сподіваюся, що закон буде ухвалено. Він ухвалений у першому читанні. Я сподіваюся, що це революційна історія. Наступного року вже державне оборонне замовлення, у 2021 році, буде вже сформоване на зовсім інших засадах», – анонсує Найєм.

Він навів приклад інших країн, у яких велика частина замовлення оборонного сектору не є засекреченою.

«У США державне оборонне замовлення це ось такий стос паперів, повністю з номенклатурою і так далі. Так, є товари, які не можна розсекречувати. І там є, і вони закладені, є рівень доступу. Але більшість можна викладати. Більше того, це наші зобов’язання. І за міжнародними зобов’язаннями, і за нашим законодавством», – аргументує він.

Водночас тендери між учасниками планують залишити «закритими для широкого загалу», додав представник концерну.

«Перше – це буде розсекречена велика частина. Друге – будуть конкретні процедури. Тобто не можна буде вже домовитися замовнику, кому потрібне озброєння, і виконавцю в кулуарному режимі, хто виграє тендер. Буде прозорий тендер між учасниками, закритий для широкого загалу, але всі причетні правоохоронні органи зможуть дивитися, щоб конкретні учасники, беручи участь в тендері, брали участь на рівних умовах, у тому числі державні і приватні», – пояснює Найєм.

За його словами, такі зміни унеможливлять тендери під конкретних виробників і, навіть якщо для замовлення є тільки один виконавець, «можна це робити прозоро».

Источник: radiosvoboda.org

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