Велика китайська стіна в інтернеті - виявилася геть дірява

Публічні прояви невдоволення, які спалахнули минулого тижня по всьому Китаю у відповідь на сувору політику уряду щодо нульового поширення COVID-19, були безпрецедентними в новітній історії країни. Загальнонаціональні демонстрації будь-якого масштабу були майже нечуваними з часів площі Тяньаньмень у 1989 році.

Майже таким же вражаючим, як і хоробрість людей, які вийшли на вулиці, є те, як цифрові протестувальники змогли розчарувати цензорів, які керують Великим брандмауером країни, відкривши маленькі вікна, дозволяючи інформації та зображенням протестів поширюватися.

Демонстранти тримають порожні знаки протесту під час вшанування пам’яті жертв китайської політики Covid Zero в Гонконзі, Китай, у понеділок, 28 листопада 2022 року.

Як повідомили Bloomberg та інші, для цього потрібна суміш хитрощів і цифр. Китайські інтернет-цензори, як і сучасні працівники антизнання, є людьми, яким допомагає штучний інтелект. Плакати в китайських соціальних мережах використовували той факт, що алгоритми, які без проблем ідентифікують окремі вірусні відео для виведення в режим офлайн, здається, мають більше проблем, коли багато людей завантажують відео одного протесту, зняті з різних ракурсів, особливо коли ці люди потім перевертають відео на їхньому боці або пропускати через фільтри.

Штучний інтелект також має проблеми з сарказмом (люди-цензори теж не завжди чудово справляються з ним), тому в додатках для обміну повідомленнями, як-от WeChat і Weibo, кількість користувачів, як повідомляє Bloomberg , публікує «одне, здавалося б, нешкідливе слово, яке повторюється багато разів, включаючи «добре», «добре» або «звичайно» як саркастичний вияв невдоволення». Інші публікували зображення чистих білих аркушів паперу, протестуючи проти загрози самої цензури.

Ці меми також проявлялися в реальному житті, коли протестувальники тримали папірці з червоним знаком оклику, який у китайському Інтернеті позначає цензурний контент. Особливо незрозумілим є те, що деякі студенти елітного університету Цінхуа «тримали аркуші паперу з рівняннями Фрідмана, космологічними виразами, які вимірюють швидкість розширення Всесвіту — приховане посилання на неминучість відкриття», мої колеги. в Азії повідомляється.

Ці методи не зовсім нові — коли на початку цього року спалахнули невеликі протести через карантини в Шанхаї через Covid, китайські соціальні мережі побачили подібну тактику .

Джерело: internetua.com

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