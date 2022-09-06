"великоя и грозноя" россия покупает снаряды их у стран-изгоев

"великоя и грозноя" россия не может себя обеспечить оружием и снарядами, поэтому покупает их у... стран-изгоев. Колосс оказался на глиняных ногах. После краха мифа о "второй армии мира" пришла очередь пасть миру о военной мощи россии и о том, что она может себя обеспечить всем необходимым вооружением.

россия планирует купить миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, согласно недавно рассекреченным данным американской разведке, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками любым поставщикам. Даже к государствам-изгоям.

Раскрытие информации произошло через несколько дней после того, как россия получила первые партии беспилотников иранского производства, некоторые из которых, по словам американских официальных лиц, имели механические проблемы делающих их дорогим металлоломом. Представители правительства США заявили, что решение россии обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее, стало признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, мешают Москве получать припасы для своей армии.

Соединенные Штаты предоставили мало подробностей. Официальный представитель США заявил, что, помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, россия, как ожидается, попытается закупить дополнительное северокорейское оборудование в будущем.

«Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее», — сказал Мейсон Кларк, возглавляющий российскую группу в Институте изучения войны.

Перед вторжением россии в Украину Белый дом начал рассекречивать отчеты разведки о военных планах Москвы, а затем раскрывать эти материалы сначала союзникам в частном порядке, а затем публично. После некоторого затишья в разоблачениях американское правительство снова начало рассекречивать информацию, чтобы привлечь внимание к проблемам российской армии, включая недавние разведданные о покупке иранских беспилотников и проблемах российской армии с набором солдат. Это говорит о том, что американская разведка проникла на самый верх иерархической лестницы Кремля.

Широкие экономические санкции, по крайней мере, пока, не нанесли россии смертельный вред, хотя и запустили процессы разрешения российской экономики и обнищания россиян. Тут нужно больше времени.

Но американские официальные лица заявили, что когда дело дошло до способности россии восстановить свои вооруженные силы, то экономические действия Европы и Соединенных Штатов оказались эффективными. Американские и европейские санкции заблокировали возможность россии покупать оружие или электронику для производства своего оружия. Производство в россии всего высокотехнологического оружия сегодня заблокировано.

Москва надеялась, что Китай будет готов нарушить этот экспортный контроль и продолжит снабжать российскую армию микрочипами и клмплектующими. Но в последние дни американские официальные лица заявили, что, хотя Китай был готов покупать российскую нефть со скидкой, но Пекин, по крайней мере до сих пор, соблюдал экспортный контроль, направленный против военных Москвы, и не пытался продавать ни военную технику, ни компоненты.

Министр торговли Джина Раймондо неоднократно предупреждала Китай, что если Semiconductor Manufacturing International Corporation, крупнейший китайский производитель компьютерных микросхем, или другие профильные компании нарушат санкции против россии, то Соединенные Штаты фактически закроют эти предприятия, лишив их доступа к американским технологиям. А Китаю нужно делать полупроводники.

Поскольку большинство стран действуют осторожно перед лицом американского давления, россия сосредоточила свои усилия на заключении сделок с Ираном и Северной Кореей. Но то, что она там покупает не является какими-то суперновинками или передовыми разработками. Более того, то что россия обратилась за помощью к этим странам говорит о том, что её положение, как разработчика и производителя оружия крайне печально. И решить проблему россия не может.

Текст статьи можно прочитать тут (https://www.nytimes.com/2022/09/05/us/politics/russia-north-korea-artillery.html)

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19901

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