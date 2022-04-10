Венгерская "слепота"

Российская террористическая война против Украины, против ее государственности, против ее народа произвела тектонические сдвиги в сфере международной безопасности. Москва безапелляционно, с упорством остервеневшего маньяка, бросает вызовы всем достижениям людской цивилизации. Никакие доводы либо аргументы не слышатся ни изувером Путиным, ни его сатанинскими преслужниками, привыкшими только отжимать, унижать, грабить и убивать.

Россия сама не может объяснить что она творит, и даже на уровне преступных поджигателей войны признает: рационализировать резню в Буче или полное испепеление полумиллионного мирного города Мариуполь – практически невозможно. Цель только одна – по максимуму разрушить Украину, нанести ей как можно больше увечий.

На очереди после Украины для путинских варваров стоит вопрос разграбления зажиточных стран ЕС.

Только слепой, после тысяч ужасающих фактов об истинных намерениях лживой Москвы, может отрицать масштабность российской угрозы. Только преступник подобный Путину может строить зыбкое благополучие на горах трупов невинных украинцев. Казалось бы таких политических уникумов вероятно можно было бы найти где-нибудь в далёкой Тропической Африке или вообще на другой планете. Но на поверку zапутинский оппортунист обитает в самом сердце Европе, прямо на западной границе Украины.

Победивший на недавних парламентских выборах в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан – примерный путинист.

Он начинал как демократ и ярый критик советской оккупации Венгрии. Но потом выродился в автократа, подорвавшего демократические институты в стране, ограничил независимость органов правосудия, фактически взял под контроль СМИ. Орбан – кумир сельского электората и враг молодежи. Он заставил венгров поверить, что Путин нормальный парень и с ним можно иметь дело. Более того подобный подход Орбан вынес за пределы внутриполитического дискурса. Он стал проводником курса на умиротворение российского агрессора, подрывающего единство ЕС. Вроде как после начала российского вторжения, Будапешт не осмелился отмести антироссийские санкции ЕС. Но подыграл агрессору отказавшись от транзита военных грузов для нужд ВСУ и высказался категорически против эмбарго на российские энергоносители.

Венгрия стала пророссийским анклавом на Европейском континенте, занозой в боку Европы.

Орбан критикует планы отказа от российского газа, говорит, что они абсурдны и губительны для экономики. Он даже готов выполнять любые капризы Путина: "Если Россия просит платить в рублях — будем платить в рублях".

Это как понимать? А если завтра Россия попросит не признавать ее агрессором, а высказаться в поддержку "спецоперации", то Орбан что тоже пойдет на такой шаг? А если Путин попросит присоединится к агрессии, то Венгрия что тоже начнет бомбить украинские города? А может вообще Орбан будет спекулировать не только на теме выхода из ЕС, но ещё и за хочет покинуть ряды НАТО и вольет Венгрию в ОДКБ? Что стоит шкурному Орбану заявить, что все это в "венгерских национальных интересах".

Пока лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель в знак солидарности с борющейся Украиной едут в разрушенную путинскими ублюдками Бучу. Орбан осмеливается сомневаться в мученической гибели тысяч украинцев от рук российских палачей и как ни в чем не бывало звонит мяснику и мило общается с ним. Нельзя исключать, что Орбан жалуется Путину на ЕС в котором видит зло, потому что это либеральное объединение, разрушающее его диктатуру. Дескать проклятый Брюссель со своими европейскими ценностями мешает вести бизнес с "нормальными российскими пацанами". Так, заискивая перед Путиным, Орбан скоро может договорится до того, что назовет советское вторжение 1956 года правильным шагом, ведь нужно же уважать национальные интересы страны-агрессора. Просто у маньяка такие особые потребности, незачем его осуждать...

Источник: https://t.me/zloyodessit/14322

Новости портала «Весь Харьков»