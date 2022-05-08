Венгерское подспорье путинской войны

Путинская террористическая группировка воспряла духом. Оказывается, можно вторгнутся в чужую страну, ежедневно вести ракетные обстрелы ее территории, разрушать города, убивать женщин и детей, и даже при всем этом обнаружатся моральные уроды, которые на высшем политическом уровне найдут сему оправдание. Речь сейчас идёт не о каких-то изгоях, типа КНДР, Сирии или Эритрее, которые десятилетиями являются заповедниками тоталитаризма, зонами бесправия и наплевательского отношения к нормам международного права, а о внешне респектабельном члене ЕС. В эти дни кровавые путинисты рукоплещут своим венгерским приятелям орбанистам. Премьер Виктор Орбан и его шайка взялись усиленно разрушать единство европейского дома.

Венгерский премьер стал тараном монолита ЕС в вопросах санкционного давления на Россию, как творца крупнейшего на континенте военного конфликта. Орбан торпедирует тему нефтяного эмбарго против агрессора и фактически поддерживает путинский геноцид украинцев. В эфире Kossuth Rádió этот популист ради красного словца сравнил энергетическую блокаду Кремля с "атомной бомбой", сброшенной на венгерскую экономику. Какой подстилкой россиян надо быть, чтобы на фоне реальных бомбежек украинских городов пускаться в такие сравнения?!

Больше того, Орбан ещё и защищает от европейских санкций российских клерикалов ФСБ-православия, вроде пастыря "спецоператоров" Кирилла. Подозрительная забота, ведь в Венгрии всего каких-то 4 тысячи прихожан РПЦ.

Венгерскому "лидеру нации" вторит яйцеголовый прихлебатель, глава МИД Сийярто, который метит в его кресло. Он обещает противодействовать европейской политике нефтяных санкций, пока она не "рухнет". С его подачи сформированы спасительные для Кремля разногласия между странами ЕС по нефтяному эмбарго.

За саботаж антироссийских санкций орбанистов хвалит, как пишет проправительственная пресса, "ключевой человек Путина", замглавы Совбеза Медведев. Возможно, это тонкий троллинг нанополитика, но тем не менее, экс-тандемовец охарактеризовал Орбана "мужественным, разумным лидером", оторвавшимся от "европейского стада". От такой похвалы в пору застрелится, но Орбан с пеной у рта доказывает, что он не Мальчиш-Плохиш, а защитник венгерского суверенитета и национальных интересов венгров. А ЕС – враг Венгрии, который мешает ей развиваться. Подрыв европейской солидарности Орбан выставляет, как трезвый стратегический расчет ради мадьяров.

Тем не менее, за личиной патриота прячется банальное предательство ЕС в целях лоббизма интересов денежных мешков, связанных с РФ, которые спонсируют орбановский популизм. Будапешт среди прочего саботирует отключение от SWIFT российского "Сбербанка". В этом финучреждении открыты счета компаний таких венгерских магнатов строительной отрасли, как Иштван Гаранчи и Ласло Сийя. Они реализуют массу совместных проектов с россиянами. Потому понятно, в чем смысл венгерского противодействия внесению в санкционные списки ЕС путинских олигархов Вячеслава Кантора и Германа Грефа, работающих с людьми Орбана. Вроде как ничего личного: просто бизнес. Бизнес на крови и развале Европейского Союза. Ведь деструктивная позиция Орбана не только пособничает путинской войне против Украины, но и вызвала к жизни инициативы по отмене принципа солидарного принятия важнейших решений ЕС. Крупнейший путинский холуй Володин успел вывернуть попытку устранения венгерских рогаток, как шаг к "Hungarexit". Новые влажные мечтания Кремля на предмет развала ЕС.

Заповедник орбанизма превратился в большую проблему для Брюсселя. Продажный Орбан – важный инструмент распространения подрывного влияния Москвы в Европе. Ситуацию нельзя спустить на тормозах, дескать "в семье не без урода". Подспорье орбанистов путинцы рассматривают, как ключ для взлома всей системы обороны коллективного Запада.

Источник: https://t.me/sytosokrata/620

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