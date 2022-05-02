Сегодня 10:16
Просмотров: 102
Венгрия может заблокировать нефтяное эмбарго против России
Об этом министр Кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш.
Как сообщает Bloomberg, Венгрия дала понять, что никогда не поддержит расширения санкций Евросоюза против России в сфере энергетики.
ЕС намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года из-за войны в Украине, а ограничения на импорт будут вводиться постепенно.
«Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии», – сказал министр Гуляш.
Источник: https://t.me/truexanewsua/44722