Венгрия может заблокировать нефтяное эмбарго против России

Об этом министр Кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш.

Как сообщает Bloomberg, Венгрия дала понять, что никогда не поддержит расширения санкций Евросоюза против России в сфере энергетики.

ЕС намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года из-за войны в Украине, а ограничения на импорт будут вводиться постепенно.

«Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии», – сказал министр Гуляш.

Источник: https://t.me/truexanewsua/44722

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