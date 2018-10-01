Венгрия отказалась отзывать консула из Украины из-за скандала с выдачей паспортов

Венгрия отказалась отзывать своего генерального консула или консула в Берегово на Закарпатье в связи со скандалом с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины. Владеть паспортом другой страны и не сообщить об этом в соответствующие органы – не является преступлением. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер.

"Венгрия не будет отзывать своего генерального консула или консула с Бергово в связи с этими делами (паспортный скандал – ред.), независимо от того, насколько сильно украинцы рекомендуют это сделать", - процитировали Менцера на сайте правительства Венгрии.

При этом он заявил о том, что ни один закон не препятствует предоставлению человеку паспорта другой страны. По словам Менцера, если кто-то не сообщил о наличии паспорта другой страны – это не является преступлением.

Вместе с тем Менцер добавил, что когда украинские спецслужбы провели операцию в венгерском консульстве в Берегово, "нарушив все писанные и неписанные дипломатические правила", то нападения на закарпатских венгров якобы перешли на новый уровень.

Напомним, что СМИ опубликовали видео, на котором граждане Украины получают венгерские паспорта и произносят присягу верности Венгрии в консульстве в Берегово. В МИД Украины отреагировали на обнародованное видео, заявив о готовности выслать венгерского консула из Берегово, если этого не сделает Венгрия.

В свою очередь глава венгерской дипломатии Петер Сийярто назвал "особенно недружелюбным актом" заявления о высылке консула и обвинил украинское правительство в попытке "запугать закарпатских венгров".

27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины. Он подчеркнул, что если в ходе следствия СБУ будут установлены "такие случаи в отношении каких-либо других лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет одинаковым - лишение украинского гражданства".

В свою очередь в СБУ сообщили, что пока не получали документов об открытии производств.

Агентство Телевидения Новости