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Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС и осуждает путинскую агрессию

Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС и осуждает путинскую агрессию

Об этом заявила новая президент страны Каталина Новак во время церемонии инаугурации, озвучив ключевые принципы государства по Украине и вторжению рф:

● Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.

● Венгры - миролюбивый народ, который требует расследования и наказания за военные преступления.

● Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды.

● Мы выполняем свои обязательства в рамках альянса между ЕС и НАТО, и если венгерские интересы того пожелают, мы скажем “нет”.

● Мы ни при каких обстоятельствах не готовы отказаться от нашего суверенитета, за который мы много раз боролись, и мы постоянно развиваем наши силы обороны.

● Мы поддерживаем вступление Украины в сообщество ЕС.

● Мы рады быть посредниками между сторонами войны.

● Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Источник: https://t.me/u_now/48868

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