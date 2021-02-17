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Верховный Cуд РФ запретил приставам арестовывать унитазы и межкомнатные двери

Верховный Cуд РФ запретил приставам арестовывать унитазы и межкомнатные двери

В Верховном Суде РФ было рассмотрено дело жителя Екатеринбурга, у которого судебными приставами были арестованы газовая плита, унитаз, зеркало, обувной комод и две межкомнатные двери. Как указывал должник в судах, данное имущество – это предметы обычной обстановки, без которых невозможно нормально жить. Кроме того, в квартире он живет на условиях найма. На дело обратило внимание РАПСИ.

Высшая судебная инстанция уточнила, что арестовывать имущество в квартире должника, в которой он проживает, но не владеет, недопустимо. Кроме того, исполнительное производство нужно выполнять на основе уважения гражданина и обеспечения его элементарных бытовых и гигиенических потребностей, поэтому приставы не могут арестовывать унитазы и межкомнатные двери в доме.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия, суд

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