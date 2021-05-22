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Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о сбитии Ил-76 в Луганске

Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о сбитии Ил-76 в Луганске

Суд посчитал, что приговор военачальнику был неправильным и предотвратить теракт он не мог

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда 21 мая оправдал бывшего первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова, халатность которого, по версии следствия, в 2014 году привела к катастрофе самолета Ил-76 и гибели 49 украинских военнослужащих.

Как говорится в сообщении суда, он отменил вынесенные ранее судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии Назарова состава уголовного преступления.

"Решение суда кассационной инстанции мотивировано тем, что на основании установленных судами фактических обстоятельств дела их вывод о том, что Назаров имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины, является неправильным", — сообщили в суде.

Напомним, 23 декабря 2020 года Верховный суд приостановил исполнение приговора Назарову, которому дали семь лет тюрьмы за халатность, повлекшую гибель 49 украинских военных при падении сбитого боевиками "ЛНР" Ил-76 около аэропорта Луганска 14 июня 2014 года.

Приговор Назарову в марте 2017 года вынес Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. Он признал бездеятельность и служебную халатность в действиях бывшего начальника оперативного штаба АТО, не принявшего во внимание опасность операции с отправкой десанта в Луганск, аэропорт которого был заблокирован вооруженными представителями "ЛНР".

Отметим также, что спустя год после трагедии сообщалось, что суд удовлетворил 39 исков родственников погибших к Министерству обороны о возмещении морального ущерба на общую сумму 19,5 млн грн.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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