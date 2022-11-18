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Вероятной целью ракетного удара 15 ноября была остановка украинских АЭС

Вероятной целью ракетного удара 15 ноября была остановка украинских АЭС

При этом российские энергетики подсказали военным, куда бить, чтобы нанести наибольший ущерб энергосистеме — первый замминистра энергетики Юрий Власенко в интервью Forbes.

«Вероятно, их энергетики, имеющие схемы питания нашей энергосистемы, подсказали военным куда бить, чтобы остановить наши АЭС. Однако мы смогли быстро задействовать резервные схемы питания для обеспечения работы станций», — подчеркнул он.

По словам чиновника, основные попадания были по подстанциям.

Кроме того, Власенко сообщил, что все атомные электростанции работают кроме Запорожской АЭС, которая находится под временной оккупацией.

#ракеты #энергетика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6333

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