Вероятной целью ракетного удара 15 ноября была остановка украинских АЭС

При этом российские энергетики подсказали военным, куда бить, чтобы нанести наибольший ущерб энергосистеме — первый замминистра энергетики Юрий Власенко в интервью Forbes.

«Вероятно, их энергетики, имеющие схемы питания нашей энергосистемы, подсказали военным куда бить, чтобы остановить наши АЭС. Однако мы смогли быстро задействовать резервные схемы питания для обеспечения работы станций», — подчеркнул он.

По словам чиновника, основные попадания были по подстанциям.

Кроме того, Власенко сообщил, что все атомные электростанции работают кроме Запорожской АЭС, которая находится под временной оккупацией.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6333

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