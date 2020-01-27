ВЕРСИЯ. Китайский коронавирус на самом деле боевой вирус, вырвавшийся из лаборатории в Ухани

По словам «израильского эксперта» по биологическому оружию, эпидемия смертоносного вируса, распространяющаяся по всему миру, могла возникнуть в биологической лаборатории в Ухане.

Радио «Свободная Азия» на этой неделе ретранслировало местный телевизионный репортаж Ухани за 2015 год, в котором рассказывается о самой передовой в Китае лаборатории исследования вирусов, известной как Уханьский институт вирусологии.

Лаборатория является единственным заявленным объектом в Китае, способным работать со смертельными вирусами.

Дэни Шохам, бывший офицер «израильской» военной разведки, который изучал китайскую биологическую программу, сказал, что институт связан с секретной программой биологического оружия в Пекине.

«Некоторые лаборатории в институте, вероятно, занимались исследованием и разработкой биологического оружия, но не в качестве основного объекта китайской боевой программы», - сообщил Шохам в интервью The Washington Times.

Работа над биологическим оружием проводится в рамках двойного военно-гражданского исследования и является засекреченной, заявил он журналистам.

Дани Шохам имеет докторскую степень по медицинской микробиологии. С 1970 по 1991 год он был старшим аналитиком в «израильской» военной разведке по биологической и химической войне, занимая звание подполковника.

Китай в прошлом отрицал наличие какого-либо наступательного биологического оружия. Госдепартамент США в своем отчете в 2019 году заявил, что подозревает, что Китай ведет скрытую биологическую войну.

До сих пор китайские власти заявляли, что происхождение коронавируса, который убил десятки и заразил уже более 2 тыс. людей в центральной провинции Хубэй, неизвестно.

Гао Фу, директор китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщил, что в контролируемых государством СМИ появились данные о том, что вирус перешёл от диких животных, продаваемых на рынке морепродуктов в Ухани.

Один из зловещих признаков, по словам американского чиновника, заключается в том, что в китайском интернете начали распространяться ложные слухи, что вирус является частью заговора США, которые используют биологическое оружие против Китая.

Эти сообщения могут указывать на то, что Китай готовит пропагандистские агентства для противодействия будущим обвинениям в том, что утечка нового вируса произошла из одной из гражданских или оборонных исследовательских лабораторий Ухани.

Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус новым коронавирусом 2019-nCoV. На встрече в Женеве в минувший четверг ВОЗ не стала объявлять о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Вспышка вируса вызывает симптомы, напоминающие пневмонию, и вынудила Китай направить вооруженные силы в Ухань, чтобы остановить распространение. Город с 11 миллионным населением был блокирован.

В прошлом Уханский институт изучал коронавирусы, в том числе штамм, вызывающий острый респираторный синдром, или SARS, вирус гриппа H5N1, японский энцефалит и денге. Исследователи в институте также изучали микроб, вызывающий сибирскую язву - биологический агент, когда-то разработанный в России.

«Коронавирусы (особенно ОРВИ) изучались в институте и, вероятно, содержатся в нем», - сообщил «израильский» эксперт. «SARS включен в китайскую программу биологической войны в целом и изучается в нескольких соответствующих учреждениях».

Неизвестно, включен ли ряд коронавирусов института в программу биологического оружия, но это возможно, сказал Шохам.

На вопрос о возможной утечке нового коронавируса Шохам сказал: «В принципе, проникновение вируса наружу может происходить либо в виде утечки, либо в виде незаметной инфекции в помещении человека, который обычно выходил из соответствующего учреждения. Это могло быть в случае с Институтом вирусологии Ухани, но пока что нет никаких доказательств или показаний который подтверждал бы это предположение».

После изучения последовательности генома нового коронавируса может быть возможно определить или предложить его происхождение или источник.

Дани Шохам, в настоящее время работающий в Центре стратегических исследований «Бегин-Садат» при университете Бар-Илан в «Израиле», сказал, что вирусологический институт является единственным объектом в Китае, известным как P4 для уровня 4 патогена, и этот статус указывает на то, что он использует самые строгие стандарты безопасности для предотвратить распространение наиболее опасных и экзотических изучаемых микробов.

Подозрения в отношении возможной утечки вируса из Уханьского института вирусологии возникли еще тогда, когда группа китайских вирусологов, работающих в Канаде, ненадлежащим образом отправила образцы в Китай, что, по словам эксперта, были одним из самых смертоносных вирусов на Земле, включая вирус Эбола.

В июльской статье в журнале «Институт оборонных исследований и анализа» Шохам сказал, что Уханьский институт был одной из четырех китайских лабораторий, занимающихся некоторыми аспектами разработки биологического оружия.

Он идентифицировал Уханьскую национальную лабораторию биобезопасности в институте как занимающуюся исследованиями вирусов геморрагической лихорадки Эбола, Нипа и Крым-Конго.

Уханьский институт вирусологии находится в ведении Китайской академии наук. Но некоторые лаборатории в нем связаны с китайским оборонным ведомством, сказал эксперт.

В 1993 году Китай построил второй объект, Уханьский институт биологических продуктов, который стал одним из восьми исследовательских объектов по разработке биологического оружия, подпадающих под Конвенцию о биологическом оружии, к которой Китай присоединился в 1985 году.

По словам Шохама, Уханьский институт биопрепаратов является гражданским учреждением, но он связан с китайским оборонным предприятием и считается участником китайской программы по биологическому оружию.

Китайская вакцина против ОРВИ, вероятно, производится там.

«Это означает, что вирус SARS хранится и распространяется там, но это не новый коронавирус, если только не был изменен его тип, который неизвестен и не может быть купирован на данный момент», - сказал он.

В прошлом году в ежегодном докладе государственного департамента США о соблюдении договоров о вооружениях говорилось, что Китай занимается подготовкой и изучением способов биологической войны.

«Информация указывает на то, что Китайская Народная Республика в течение отчетного периода занималась биологической деятельностью с потенциальным применениям двойного назначения, что вызывает обеспокоенность по поводу ее соответствия конвенции о биологическом оружии», - говорится в докладе.

В докладе также указано, что Соединенные Штаты подозревают, что Китай не прекратил свои программа биологической войны, как того требует договор.

«Соединенные Штаты обеспокоены соблюдением требований в отношении исследований и разработок токсинов в военных медицинских учреждениях Китая из-за потенциальной возможности их двойного назначения и их потенциальной биологической угрозы», - говорится в докладе.

Лаборатория биобезопасности находится примерно в 20 милях от рынка Хунань Сифорд, который, по сообщениям из Китая, может быть источником вируса.

Между тем микробиолог Ратгерского университета Ричард Эбрайт сказал лондонской Daily Mail, что, по его мнению, на данный момент пока нет подтвержденных данных, что лаборатория в Ухани может быть связана со вспышкой вируса.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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