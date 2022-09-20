Via "Донбасский кейс"

Повеселил Пенис Душилин. Связался с Пасечником и, говорит: "Люди в Россию у меня хотят - ой, у тебя тоже? Неожиданно, так давай процесс синхронизируем!"

Смешно... Кто ж не понимает, что решение принимается в Москве и только потом доводится до глав республик?

Вариант первый: блефуют для поднятия ставок - мол, для защиты своей территории мы и ядерное оружие применить можем! (а белгородская область уже не ваша террритория?)

Вариант второй: действительно хотят провести "референдумы" для того, чтобы оправдать всеобщую мобилизацию.

Вариант третий, украинский: по цимбалах! Мобилизованные будут подготовлены не раньше весны, а нормальное оружие у россии всё-равно кончается. Так что продолжим освобождать свои земли без оглядки на всякие там "референдумы".

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17101

Новости портала «Весь Харьков»