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Вяличие сверхдержавы: каждый седьмой россиянин стал нищим

Вяличие сверхдержавы: каждый седьмой россиянин стал нищим

Каждый седьмой гражданин россии живет в нищете, отчитался Росстат, оценив итоги первого квартала. Уровень бедности в стране к концу марта достиг 14,3% — максимума с 2019 года. 20,9 миллиона человек имели доходы ниже «черты бедности», которую государство установило на уровне 13 992 рубля для трудоспособного населения, 10 658 рублей для пенсионеров и 11 709 рублей для детей, пишет «Finanz».

По сравнению с I кварталом-2021 число бедных в россии выросло на 100 тысяч человек, а если сравнивать со средним показателем прошлого года — на 4,8 миллиона. И это только начало: согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 6,8% — максимальную величину с 1999 года, а реальные зарплаты — на 3,6%.

«Люди станут значительно беднее», — говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.

Специфика этого кризиса состоит в том, что он обещает стать затяжным, так как ни санкции, ни контрсанкции никто в обозримой перспективе снимать не собирается, а значит, экономика будет постепенно сжиматься, объясняет он.

Источник: sprotyv.info

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