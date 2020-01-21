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"Вибачився і закрив очі". Співак помер під час виступу на сцені

Вибачився і закрив очі. Співак помер під час виступу на сцені

Американський фолк-виконавець Девід Олні помер прямо під час виступу на фестивалі у Флориді.

Як розповіли музиканти, які виступали разом із ним, 71-річний співак саме виконував одну з пісень, коли перервався, вибачився перед аудиторією, закрив очі і більше їх не відкривав. У цей момент він сидів на стільці.

У заяві про смерть Олні йдеться, що смерть сталася через серцевий напад.

"Спочатку всім здалося, що він просто зробив паузу", - розповіла одна зі свідків.

Скотт Міллер, який перебував на сцені разом із Олні розповів, що співака намагалися реанімувати, але безуспішно.

"Світ втратив хорошу людину, але у нас залишилися результати його роботи. І вони надихають", - написав пан Міллер.

Олні був провідним представником музичної сцени міста Нешвіл.

На початку 1980-х він був учасником гурту The X-Rays, а трохи згодом розпочав сольну кар'єру.

Відтоді Олні встиг випустити понад 20 альбомів.

Источник: www.bbc.com/

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