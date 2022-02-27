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Вибухотехніки Нацполіції зібрали колекцію «подарунків» з РФ
Усі поліцейські України стоять на захисті держави та безпеки громадян
Попри обстріли, діяльність ворожих ДРГ, вибухотехніки Нацполіції в цілодобовому режимі вилучають та знешкоджують боєприпаси, якими ворог «посипає» нашу землю. Багато снарядів не здетонували, тож несуть небезпеку для здоров‘я і життя українців. Будьмо уважними і обережними! Пильнуйте, повідомляйте про такі «презенти», наші хлопці одразу прийдуть на допомогу.
Не дамо ворогу жодного шансу!
Працюємо та захищаємо далі! Разом ми сила!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Національна поліція України
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