Вибухотехніки Нацполіції зібрали колекцію «подарунків» з РФ

Усі поліцейські України стоять на захисті держави та безпеки громадян

Попри обстріли, діяльність ворожих ДРГ, вибухотехніки Нацполіції в цілодобовому режимі вилучають та знешкоджують боєприпаси, якими ворог «посипає» нашу землю. Багато снарядів не здетонували, тож несуть небезпеку для здоров‘я і життя українців. Будьмо уважними і обережними! Пильнуйте, повідомляйте про такі «презенти», наші хлопці одразу прийдуть на допомогу.

Не дамо ворогу жодного шансу!

Працюємо та захищаємо далі! Разом ми сила!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Національна поліція України

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