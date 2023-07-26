Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов предложил забрать у жителей компьютеры

В эссе, который депутат написал для газеты, он назвал интернет «оружием массового информационно-политического поражения». С помощью которого «противник обеспечивает себе глобальное доминирование».

Кроме того, он предложил «вывести вычислительные мощности из общественного оборота», потому что отсутствие интернета и социальных сетей, позволит раскрыть свою «творческую силу» людям — в «кружках пенсионеров, домах науки и дворцах поэзии».

Джерело: https://t.me/c/1059135528/58145

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