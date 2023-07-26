Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 26

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов предложил забрать у жителей компьютеры

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов предложил забрать у жителей компьютеры

В эссе, который депутат написал для газеты, он назвал интернет «оружием массового информационно-политического поражения». С помощью которого «противник обеспечивает себе глобальное доминирование».

Кроме того, он предложил «вывести вычислительные мощности из общественного оборота», потому что отсутствие интернета и социальных сетей, позволит раскрыть свою «творческую силу» людям — в «кружках пенсионеров, домах науки и дворцах поэзии».

Джерело: https://t.me/c/1059135528/58145

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Світові ціни на зерно можуть зрости на 15% через зрив "зернової угоди" з боку росії
Сегодня 10:21    45
Уровень воды в Каховском магистральном канале упал до минимального
Сегодня 09:31    81
россия является лидером военной контрабанды в мире – ГУР
Сегодня 09:20    89
В Северную Корею прибыла делегация министерства обороны россии
Сегодня 09:09    95
«Армия дронов» за прошедшую неделю уничтожила 101 единицу техники россиян.
Сегодня 08:49    95
Харківщина, 26 липня
Сегодня 08:40    122
Пішла у відставку суддя Гааги, яка заявляла, що рейс MH17 збитий не російською ракетою
Сегодня 08:38    113
російський винищувач пошкодив американський безпілотник MQ-9 Reaper над Сирією — Associated Press.
Сегодня 08:27    118
СБУ затримала агентку російського гру, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ на Чернігівщині
Сегодня 08:16    117
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно
Сегодня 07:54    120
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 