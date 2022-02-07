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«Видно свечение и слышен ультразвук»: пропаганда боевиков заметила новейшее вооружение ВСУ

«Видно свечение и слышен ультразвук»: пропаганда боевиков заметила новейшее вооружение ВСУ

Российские пропагандисты, как и их младшие коллеги из так называемых СМИ псевдообразований продолжают смешить разными небылицами о ВСУ. Telegram-канал WarGonzo опубликовал смешную новость о том, мол НАТО испытывает запрещенное оружие на Донбассе.

Ее необходимо процитировать полностью, дабы понять всю глубину маразма пропагандистов и жестокий кризис жанра бойцов информационного фронта.

«В донбасских соцсетях обсуждают видео, на котором видно не типичное свечение на украинских позициях, а также слышен ультразвук.

Подобные системы вооружения во всем мире считаются запрещенными. Специалисты по разведке связывают появление таких систем на линии соприкосновения на Донбассе — с массовыми поставками вооружения странами НАТО киевскому режиму.

Вероятнее всего, Запад просто на просто обкатывает новые, экспериментальные орудия — в том числе ультразвуковые — на передовой в ДНР. Сообщают, что речь идет об авдеевском направлении», — пишут пропагандисты.

Пожалуй, это все, что нужно знать о квалификации пропагандистов. С нетерпением ждем новых ужасных сообщений о «мальчика в трусиках» и злобной хунте.

«Видно свечение и слышен ультразвук»: пропаганда боевиков заметила новейшее вооружение ВСУ

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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