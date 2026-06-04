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Виявили та знищили – на Півдні аеророзвідка ДПСУ працює бездоганно (ВІДЕО)

Виявили та знищили – на Півдні аеророзвідка ДПСУ працює бездоганно (ВІДЕО)

На Півдні прикордонники продовжують ефективно виконувати бойові завдання, знищуючи ворога та зменшуючи його військовий потенціал.

Під час одного з польотів пілоти дронів Держприкордонслужби виявили рух противника, а згодом – і місця його дислокації. Оператори БпЛА відреагували миттєво: усі виявлені цілі знищено разом із живою силою. Також FPV-дрони «наздогнали» квадроцикл, спалили «буханку», знищили вогневу позицію, антенне обладнання, камери відеоспостереження та РЕБ противника.

Державна прикордонна служба України 24/7 стоїть на захисті українського народу та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Джерело: dpsu.gov.ua

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