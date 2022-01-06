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Викрадаючий паролі вірус атакував комп’ютери українців

Викрадаючий паролі вірус атакував комп’ютери українців

У Мережі набирає популярності шкідлива програма RedLine, яка заражає комп’ютери та викрадає особисту інформацію, включаючи дані для авторизації (логіни та паролі), збережені у браузерах.

Як пише Bleeping Computer, вірус здатний розшифровувати дані у сховищі паролів таких браузерів, як Chrome, Opera та Edge, які працюють на програмному механізмі Chromium, розробленому Google.

Крім паролів, RedLine може викрадати та надсилати своїм творцям інформацію про збережені в браузері банківські карти та іншу чутливу інформацію. У цьому програма може виявлятися антивірусними засобами.

Зазначається, що RedLine вільно продається на форумах хакерів за ціною близько 200 доларів (~6000 гривень). На комп’ютер вірус потрапляє разом із зараженим файлом у форматі EXE, XLS або DOC, що маскується під корисну програму або документ.

Bleeping Computer радить відмовитися від збереження паролів у браузерах та користуватися спеціальними менеджерами паролів, а також активувати двофакторну аутентифікацію скрізь, де це можливо.

Источник: internetua.com

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