Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 99

Викрадені, перебиті, з підробленими документами – які автомобілі трапляються прикордонникам під час оформлення на кордоні

Викрадені, перебиті, з підробленими документами – які автомобілі трапляються прикордонникам під час оформлення на кордоні

Процедури оформлення у пунктах пропуску на державному кордоні чи не щодня доводять свою ефективність, зокрема, що стосується транспортних засобів

Прикордонники чи не щотижня виявляють автомобілі викрадені у країнах Європейського Союзу та на території нашої держави, а ще сотні транспортних засобів із проблемними документами, або ж ті, що зазнали втручання у заводські номери вузлів і агрегатів.

Великим помічником правоохоронців у процесі ідентифікації машин є база даних Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

Так, учора по обіді, прикордонники Сумського загону у пункті пропуску «Бачівськ» зафіксували спрацювання бази даних Інтерпол стосовно позашляховика Toyota LC 200 2018 р.в. Автомобіль російської реєстрації прибув на в’їзд в Україну. Коли прикордонники повідомили водія про виявлення збігу даних транспортного засобу з базою викрадених, водій почав пояснювати, що саме він є тим власником, у якого викрали цей автомобіль, а після тривалих пошуків позашляховик знайшли аж у Німеччині та повернули йому.

З метою перевірки даної інформації прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу та передали транспортний засіб співробітникам Національної поліції. Якщо виявиться, що база даних за якимось дивним збігом обставин містить застарілу інформацію – авто, звичайно ж, повернуть законному власнику і він зможе продовжити свою подорож. Інакше – люксовий автомобіль доповнить сумну статистику.

До речі, загалом минулого року на кордоні затримано 620 автомобілів. 62 з них були саме викраденими транспортними засобами. 324 авто мали підроблені, несправні документами, а також номери агрегатів, які не відповідали записам у реєстраційних документах. Ще 233 автомобілі затримано як засоби здійснення протиправної діяльності, в тому числі переміщення контрабандних товарів.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьковской области задержали двух мужчин, которые везли в РФ семь пакетов с одеждой (ФОТО)
Сегодня 08:14    103
Впровадження системи попередньої інформації про пасажирів підвищить ефективність протидії транснаціональній злочинності
Сегодня 06:26    102
У Запоріжжі припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення сумішей для кальяну – масштаби виробництва вражають
31.01.2021 10:27    187
Гаражі з оковитою – у Чернігові викрили незаконного гуральника
31.01.2021 07:28    192
У Маріуполі правоохоронці «накрили» склад бутлегерів
30.01.2021 10:29    288
Митнику, який сприяв незаконному переміщенню тютюнових виробів через кордон, повідомили про підозру
29.01.2021 09:06    137
В Чернігівській області співробітники ДФС викрили міжнародний канал з незаконного ввезення тютюнових виробів
29.01.2021 08:02    146
На Харківщині затримали організаторів незаконного переправлення осіб через державний кордон
28.01.2021 09:03    160
Більше 9 тисяч нелегальних мігрантів: кого не пропустили, скількох затримали
27.01.2021 10:05    167
Понад 33 тисячі протоколів адмінправопорушень зі штрафами на майже 62 млн грн
26.01.2021 10:11    145
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 