Викрадені, перебиті, з підробленими документами – які автомобілі трапляються прикордонникам під час оформлення на кордоні

Процедури оформлення у пунктах пропуску на державному кордоні чи не щодня доводять свою ефективність, зокрема, що стосується транспортних засобів

Прикордонники чи не щотижня виявляють автомобілі викрадені у країнах Європейського Союзу та на території нашої держави, а ще сотні транспортних засобів із проблемними документами, або ж ті, що зазнали втручання у заводські номери вузлів і агрегатів.

Великим помічником правоохоронців у процесі ідентифікації машин є база даних Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

Так, учора по обіді, прикордонники Сумського загону у пункті пропуску «Бачівськ» зафіксували спрацювання бази даних Інтерпол стосовно позашляховика Toyota LC 200 2018 р.в. Автомобіль російської реєстрації прибув на в’їзд в Україну. Коли прикордонники повідомили водія про виявлення збігу даних транспортного засобу з базою викрадених, водій почав пояснювати, що саме він є тим власником, у якого викрали цей автомобіль, а після тривалих пошуків позашляховик знайшли аж у Німеччині та повернули йому.

З метою перевірки даної інформації прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу та передали транспортний засіб співробітникам Національної поліції. Якщо виявиться, що база даних за якимось дивним збігом обставин містить застарілу інформацію – авто, звичайно ж, повернуть законному власнику і він зможе продовжити свою подорож. Інакше – люксовий автомобіль доповнить сумну статистику.

До речі, загалом минулого року на кордоні затримано 620 автомобілів. 62 з них були саме викраденими транспортними засобами. 324 авто мали підроблені, несправні документами, а також номери агрегатів, які не відповідали записам у реєстраційних документах. Ще 233 автомобілі затримано як засоби здійснення протиправної діяльності, в тому числі переміщення контрабандних товарів.

Источник: dpsu.gov.ua

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