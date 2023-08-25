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Війна — це не кіно!

Війна — це не кіно!

Відомий данський режисер Ларс фон Трієр в Instagram висловився на підтримку російських окупантів після того, як стало відомо, що Данія обіцяє надати Україні 19 винищувачів F-16.

У своєму пості Трієр згадав фото, на якому президента України Володимира Зеленського знято в кабіні F-16 разом із прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

Трієр підтримав російських загарбників, поскаржившись на обіцянку передати потужні винищувачі Україні, заявивши, що “життя росіян також має значення”.

"Пан Зеленський і пан путін, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як безмежно закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств нашого часу, посміхаючись від вуха до вуха): життя росіян також мають значення", — написав Трієр.

Війна — це не кіно!

**Ларс фон Трієр — данський кінорежисер та сценарист, засновник напрямку в кінематографі під назвою «Догма 95».

Трієр народився 30 квітня 1956 року в Копенгагені в сім'ї державних службовців Ульфа і Інгер Трієр.

Батьки дотримувалися лівих поглядів, батько був соціал-демократом, мати — комуністкою.

Вісім разів був номінований на «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі (1984, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2009 років), а у 2000 році отримав її за фільм «Та, що танцює у темряві».

Також стрічки режисера було відзначено трофеями Європейської кіноакадемії, Сезару, Золотого глобусу та «Оскара» (останні дві за музичну драму «Та, що танцює у темряві», в якій головні ролі виконали Катрін Денев та ісландська співачка Бйорк, яка згодом отримала приз Каннського фестивалю як найкраща актриса).

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Війна — це не кіно, — секретар РНБО Олексій Данілов відповів режисеру Ларсу фон Трієру.

Данілов прокоментував допис данського митця, який напередодні виступив проти надання Україні винищувачів F-16 і заявив, що "життя росіян також мають значення".

"Війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката.

Проста порада відомому режисерові: уявити, що це в його місто щоденно летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім. У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис — реального, а не видуманого життя", — порадив Данілов фон Трієру.

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Данський режисер Ларс фон Трієр прокоментував критику ЗМІ та української влади на свою адресу.

фон Трієр, який раніше розкритикував Данію за надання Україні винищувачів F-16 та заявив, що "життя росіян також мають значення", навіть після шквалу зауважень не вважає свої слова помилковими.

"Я підтримую Україну кожним ударом свого серця! Я просто сказав очевидне: усі життя у світі важливі! Схоже, що тепер це забута фраза з тих часів, коли пацифізм вважався чеснотою", — написав фон Трієр у Twitter.

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**Усіх пацифістів, разом з їх чеснотами, Україна запрошує в Бучу, Ізюм, а трохи згодом й у Маріуполь.

За матеріалами: https://t.me/znua_live

Новости портала «Весь Харьков»

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