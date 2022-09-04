Війна. ISW, 3 вересня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-3)

● Киев прямо заявил, что украинское контрнаступление является операцией по ослаблению сил и средств РФ на юге, а не операцией по возврату территории.

● Кремль может усилить цензуру среди российских блоггеров и военкоров.

● ВСУ сообщили, что продолжают позиционные бои на юге и удары по линиям коммуникаций и сосредоточениям войск РФ.

● Кадры из соцсетей свидетельствуют об эффективных ударах ВСУ на Херсонщине.

● Русские утверждают, что ВСУ ведут бои на западе и севере Херсонщины и вдоль Ингульца.

● Силы РФ атаковали к северо-востоку и югу от Бахмута, а также к северу и юго-западу от Донецка.

● ВСУ могут проводить локальные атаки на западе Запорожской области, чтобы помешать развертыванию войск РФ.

● РФ продолжает наращивать боевую мощь за счет вербовки через госпредприятия и тюрьмы, чтобы избежать всеобщей мобилизации.

● Оккупационные власти все чаще пытаются предоставлять основные услуги на оккупированных территориях.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2138

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