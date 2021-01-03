Війна на Донбасі: стало відомо про грубі порушення з боку збройних формувань РФ

Українська сторона СЦКК повідомила про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України.

27 грудня БПЛА середнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 1 од. 122 мм гаубицю Д-30 поблизу населеного пункту Ставки, а 28 грудня БПЛА дальнього радіуса дії Місії зафіксував 23 од. реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, я з яких 2 од. на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ та 21 од. поблизу населеного пункту Хрустальний. Все зазначене озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 30 грудня 2020 року.

У тому ж Звіті зазначається, що 28 грудня БПЛА дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 60 од. озброєння, розміщеного за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання, а саме: 35 од. на полігоні поблизу н.п. Мирне та ще 25 од. на полігоні поблизу н.п. Міусинськ.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Источник: sprotyv.info

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