Війна: підсумки тижня

Минулого тижня ворог, скориставшись сприятливою погодою, різко активізував наступ — інтенсивність боїв зросла на 40%, а кількість обстрілів із РСЗВ збільшилась на 35%. Водночас уперше за тривалий час рф не запустила ні однієї ракети по території України в межах масових атак.

Сили оборони продовжують утримувати позиції — ціною атак для противника стали близько 8 тисяч убитих і важкопоранених.

