Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:26
Просмотров: 239

Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 12:00 31 березня

Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 12:00 31 березня

Вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір

Коротко про головне

Росія, починаючи із весни 2021 року, поступово нарощувала концентрацію військової техніки, озброєнь і військ біля українського кордону та на території Білорусі. Ударне угруповання сягнуло щонайменше 150 тисяч.

Розвідки США та Великої Британії попереджали, що президент Росії Володимир Путін має намір розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну та атакувати Київ, щоб змістити законно обрану владу.

24 лютого на світанку Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону, від Луганська до Чернігова, а також із території Білорусі й окупованого Криму.

Російська армія обстріляла із артилерії українські прикордонні застави. Одночасно були завдані удари, зокрема і з повітря, по понад 40-ка об'єктах військової інфраструктури майже всіх регіонів країни.

Після цього розпочався рух танкових колон та живої сили загарбників вглиб території України.

Володимир Путін назвав це «спецоперацією», а метою оголосив – «демілітаризацію і денацифікацію України».

Збройні сили України, Національна гвардія, поліція та загони територіальної оборони розпочали чинити запеклий опір.

В Україні був оголошений воєнний стан і загальна мобілізація.

«Українці на своїй землі і нікому її не віддадуть», – заявив президент Володимир Зеленський.

Країни Заходу застосовують все більше економічних санкцій проти Росії та її керівництва, і вимагають припинити війну проти України.

Тривають важкі бої на підступах до Києва, Харкова, Чернігова, Миколаєва та міст Донбасу.

Маріуполь перебуває у тривалій облозі, у місті гуманітарна катастрофа. Окупанти не дають вивезти цивільне населення.

Російська армія вдається до бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів житлових кварталів міст, знищує цивільну інфраструктуру, лікарні, школи, історичні пам'ятки.

НАТО відмовляється «закрити небо над Україною», стверджуючи, що це може призвести до «початку Третьої світової війни».

Україна направила позов проти Росії в Гаагу. Суд ООН 7 березня відкрив справу.

16 березня Міжнародний суд у Гаазі ухвалив проміжне рішення – наказав Росії припинити бойові дії в Україні. Кремль не відреагував.

Окреме судове провадження щодо воєнних злочинів Росії в Україні веде в Гаазі Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЄБРР: економіка України відновиться в 2023 році, якщо в найближчі місяці буде перемир’я
Сегодня 12:39    172
Допоможи конфіскувати віллу Кадирова в Дубаї
Сегодня 12:20    221
Украина не видит реального подтверждения заявлений россии об отводе войск по отдельным направлениям фронта - Ермак
Сегодня 11:44    199
В "Укрзалізниці" повідомили про рішення покращити залізничне сполучення для міста-героя Харкова
Сегодня 11:32    248
В Украине работает горячая линия эмоциональной поддержки
Сегодня 11:20    170
В Харькове россияне уничтожили 15% жилых домов – Терехов
Сегодня 11:07    220
Зеленский выступил перед парламентом Австралии
Сегодня 10:40    203
Солдаты из Южной Осетии отказались "освобождать" Донбасс и вернулись на родину
Сегодня 10:15    395
А корона все ещё нас не покинула
Сегодня 10:02    278
Природа на боці України
Сегодня 09:50    262
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 