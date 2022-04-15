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Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 7:00 15 квітня

Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 7:00 15 квітня

Вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір

Коротко про головне

Росія, починаючи із весни 2021 року, поступово нарощувала концентрацію військової техніки, озброєнь і військ біля українського кордону та на території Білорусі. Ударне угруповання сягнуло щонайменше 150 тисяч.

Розвідки США та Великої Британії попереджали, що президент Росії Володимир Путін має намір розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну та атакувати Київ, щоб змістити законно обрану владу.

24 лютого на світанку Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону, від Луганська до Чернігова, а також із території Білорусі й окупованого Криму.

Російська армія обстріляла із артилерії українські прикордонні застави. Одночасно були завдані удари, зокрема і з повітря, по понад 40-ка об'єктах військової інфраструктури майже всіх регіонів країни.

Після цього розпочався рух танкових колон та живої сили загарбників вглиб території України.

Володимир Путін назвав це «спецоперацією», а метою оголосив – «демілітаризацію і денацифікацію України».

Збройні сили України, Національна гвардія, поліція та загони територіальної оборони розпочали чинити запеклий опір.

В Україні був оголошений воєнний стан і загальна мобілізація.

«Українці на своїй землі і нікому її не віддадуть», – заявив президент Володимир Зеленський.

Країни Заходу застосовують все більше економічних санкцій проти Росії та її керівництва, і вимагають припинити війну проти України.

Тривають важкі бої на підступах до Києва, Харкова, Чернігова, Миколаєва та міст Донбасу.

Маріуполь перебуває у тривалій облозі, у місті гуманітарна катастрофа. Окупанти не дають вивезти цивільне населення.

Російська армія вдається до бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів житлових кварталів міст, знищує цивільну інфраструктуру, лікарні, школи, історичні пам'ятки.

НАТО відмовляється «закрити небо над Україною», стверджуючи, що це може призвести до «початку Третьої світової війни».

Україна направила позов проти Росії в Гаагу. Суд ООН 7 березня відкрив справу.

16 березня Міжнародний суд у Гаазі ухвалив проміжне рішення – наказав Росії припинити бойові дії в Україні. Кремль не відреагував.

Окреме судове провадження щодо воєнних злочинів Росії в Україні веде в Гаазі Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Источник: radiosvoboda.org

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