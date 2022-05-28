“Війна триватиме до зими. Армія РФ закріплюється на Херсонщині” - ГУР

“Радіо Свобода” опублікувала інтерв’ю з представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадимом Скібіцьким.

В розмові з журналісткою Анжелікою Руденко представник воєнної розвідки України повідомив, що кремлівський диктатор не хоче здавати свої позиції і відмовлятися від планів, тому, за прогнозами аналітиків, війна буде довготривалою.

Вадим Скібіцький також заявив, що з травня на Херсонщині російська армія будує кілька ліній оборони, мінує мости і дороги. Росія вже використала 60% запасів високоточної зброї. Запаси вичерпуються, тому дістали старі радянські боєприпаси. Після знищення крейсера “Москва” і ВДК “Саратов” російські кораблі не підходять близько до українських берегів.

Детальніше ознайомитися із заявами представника воєнної розвідки України можна за посиланням. https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-tryvatyme-do-zymy-khersonshchyna/31870035.html

Источник: gur.gov.ua

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