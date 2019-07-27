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Війна у Сирії: Росія похизувалася на виставці бомбами, використання яких заперечувала

Війна у Сирії: Росія похизувалася на виставці бомбами, використання яких заперечувала

Міноборони РФ вкотре викрили у поширенні неправдивої інформації

Міністерство оборони РФ уже не вперше викрили у брехні щодо російських методів ведення бойових дій у Сирії. Що цікаво – нове викриття зробила власна пропаганда Кремля.

Як інформує НВ із посиланням на Міжнародну групу розслідувачів Conflict Intelligence Team, на виставці у підмосковному парку "Патріот", що присвячена російській участі у сирійському конфлікті, були представлені касетні авіаційні бомби, застосування яких Москва активно заперечувала.

Журналісти ще у 2015-16 роках помітили касетні авіабомби на базі "Хмеймім" ВПС РФ. Проте офіційне керівництво російського Міноборони це заперечувало, а пропагандистські ресурси Кремля, посилаючись на "експертів", подавали ці боєприпаси як осколково-фугасні.

"Павільйон із даними експонатами абсолютно недвозначно має заголовок "Експозиція озброєння і військової техніки, які застосовуються в ході ведення військових дій у Сирійській Арабській Республіці", – зазначили у CIT щодо виявлених касетних бомб.

Війна у Сирії: Росія похизувалася на виставці бомбами, використання яких заперечувала

Війна у Сирії: Росія похизувалася на виставці бомбами, використання яких заперечувала

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, россия

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