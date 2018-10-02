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Виновата погода или люди? Два тройных ДТП за одно утро

Авария на улице Академика Павлова, недалеко от торгово-развлекательного центра «Французский бульвар», произошла сегодня утром, примерно в десять часов.

Светлана Еченина, корреспондент

Дехто з очевидців припускає – причиною зіткнення стала погода. І дійсно, сьогоднішній дощовий та похмурий ранок виявився багатим на дорожньо-транспортні пригоди. Ось одна з них: зіткнулося одразу три автівки

Дорогу не поделили ВАЗ, Chevrolet Lacetti и KIA. В результате происшествия пострадал водитель ВАЗа. На место аварии приехала его мать. Женщина говорит, что ее сын около 15 лет за рулем, и то, что произошло, ее ошеломило.

У сына ушиб грудной клетки – Он сейчас в больнице? – Да – Разговаривали с ним? Как он себя чувствует? – Ну, болит грудная клетка. Вот эта белая машина выезжала от Макдональдса и не дождалась, пока будет свободное место для того, чтобы ей проехать. Он ехал, на свое несчастье, и она в него врезалась

Михаил прибыл на место уже после того, как все случилось, и видел только последствия. Впрочем, мужчина убежден, что виновница происшествия - водитель КИА.

Михаил

Вот КИА виновата, не уступила дорогу «шестерке». КИА вылетела, «шестерка» ее ударила, она залетела сюда, спешила  на похороны. Я не знаю, я приехал, уже машина пострадавшая была

Пообщаться с женщиной, которая находилась за рулем КИА, не удалось, от каких-либо комментариев она отказалась и пересела в другую машину.

Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Еще одно столкновение произошло на окружной дороге в районе Алексеевки. Столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer, Аudi и ВАЗ. В результате происшествия госпитализировали двух женщин, пассажирок ВАЗа. Сейчас состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

На месте столкновения работала следственно-оперативная группа.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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