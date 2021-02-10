“Виноваты дачники” – в Госэкоинспекции Харьковщины прокомментировали лидерство региона по количеству свалок

428 бесхозных свалок из 451 в области уже ликвидировали, говорят специалисты. Но во многих местах мусор появится вновь – и довольно быстро

В программе “Информационный вечер” на телеканале Simon начальник отдела госэкоинспекции в Харьковской области Денис Фарафонов прокомментировал абсолютное лидерство региона в рейтинге областей по количеству незаконных свалок. Напомним, что за 2020 год инспекторы нашли 451 бесхозную свалку. Для сравнения, в Херсонской области, которая заняла второе место, таких свалок 220. Однако Фарафонов считает, что регион нельзя назвать очень грязным.

“Мы объехали всю Харьковскую область, коммуницировали со всеми органами местного самоуправления – и обнаружили такое количество свалок. Я не знаю, как мои коллеги объехали свои области. Может, они объехали половину области, а может, еще меньше, и поэтому у них меньше свалок. Но действительно, свалки есть, их много”, – отметил госэкоинспектор.

На данный момент 428 из обнаруженных 451 свалок уже ликвидировали. А вот с оставшимися, по словам Фарафонова, возникли трудности.

“В некоторых случаях это очень сложно сделать в связи с рельефом местности. Если есть ярок, в него высыпали мусор. Высыпать-то легко, а вот собрать обратно – очень проблематично”, – рассказал он.

Главной причиной возникновения свалок в Харьковской области специалист считает отсутствие налаженной системы вывоза мусора в населенных пунктах. А большую роль в замусоривании, по мнению Фарафонова, играют дачники.

“У нас много дачных кооперативов. Когда летом дачники приезжают на отдых, им некуда вывезти мусор. Куда они будут его выбрасывать? Везти в Харьков? Вряд ли. Территория дачного кооператива ограничена. А сбрасывают мусор они за его пределами”, – говорит Фарафонов.

За пределами дачного кооператива несанкционированная свалка становится проблемой органов местного самоуправления. Именно они и несут ответственность за ее ликвидацию. Однако очень часто местные жители вновь сваливают мусор в том же месте, откуда его только что убрали.

“Очень много случаев, когда ликвидировали свалку. Приехали мы – посмотрели, все чисто, красиво. Через три месяца приходят обращения граждан: снова свалки, снова на фотографиях горы мусора. Опять выезжаем, снова штрафуем местные органы самоуправления, они говорят: “А что мы можем сделать? Мы говорили, установили дежурства, график вывоза, попросили участкового полицейского следить”. Люди есть люди. Кто-то не хочет платить за вывоз мусора. Говорит: “А у меня нет мусора”. Он его закопал у себя на участке или сжег. А сжигать мусор – это совсем опасно для экологии. Там же выбрасывается, грубо говоря, вся таблица Менделеева”, – рассказал госэкоинспектор.

По словам Фарафонова, еще одной причиной скапливания мусора в непредусмотренных для этого местах является недостаток у граждан культуры обращения с отходами.

“В других странах есть раздельный сбор мусора. У нас тоже такое есть, есть и законодательство. Оно работает очень проблематично, но работает. Но в других странах весь мусор сортируют по классам: полиэтилен, полимерный мусор, древесина, металл. От класса зависит стоимость вывоза мусора. Если у нас люди поймут, что не надо бросать на землю пластиковые бутылки, кульки, сигареты, любой мусор, а лучше отнести его к баку, тогда будет значительно легче. Также людям не хватает средств на вывоз мусора. Это, вроде бы, и стоит не очень больших денег, но им не хватает. Во многих поселках работают по системе: накопилось – приехали вывезли”, – отметил Фарафонов.

Напомним, что за образование в населенных пунктах свалок, органам местного самоуправления грозит штраф от 850 до 1700 грн. Такие штрафы Фарафонов считает бездейственными, так как простроить логистику сбора мусора стоит довольно дорого.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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