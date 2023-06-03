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Виноваты Попко и Ратников, но власти хотят уволить Кличко

Виноваты Попко и Ратников, но власти хотят уволить Кличко

Несмотря на то, что в трагедии с закрытыми укрытиями виноваты Попко и Ратников, власти хотят уволить Кличко – эксперт

«Центральная власть, воспользовавшись трагедией в Киеве с закрытым бомбоубежищем, хочет закрыть свой давний навязчивый гештальт – уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. То есть решить свои собственные вопросы, пользуясь трагедией и смертями. В трагедии 1 июня в Киеве виноваты не только российские ракеты. У трагедии есть четкие имена чиновников. А это глава Киевской городской военной администрации Попко и глава Деснянской райгосадминистрации Ратников – пишет (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MLXDVnQfByGMuECiRvxKDURpQU7PSohwkbSYmcLZ7JRC9J1bGda53eAtkdnDrTjRl&id=100039960767374) политический эксперт Алексей Голобуцкий.

По словам эксперта, именно вертикаль военных администраций во время военного положения отвечает за функционирование объектов гражданской защиты города. Это четко указано в официальных положениях, также сам глава КГВА Попко за неделю до трагедии сообщил, что все укрытия открыты и готовы.

Джерело: https://t.me/u_now/99397

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