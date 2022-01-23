Происшествия
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23.01.2022 22:05
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Виновник тройного ДТП на Ландау получил от патрульных протокол за нетрезвое вождение

Виновник тройного ДТП на Ландау получил от патрульных протокол за нетрезвое вождение

Сегодня около 16:00 на проспекте Льва Ландау, 74, столкнулись три авто: Renault Logan, Audi A80 и Audi A6.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Audi A6 нарушил пункты 12.1 и 13.1 ПДД Украины и врезался в двигавшийся впереди Audi 80, который, в свою очередь, столкнулся с Renault.

Пострадавших нет. Во время оформления ДТП патрульные заметили у виновника признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование мужчина отказался и получил протоколы по ст.124 и ч 1 ст. 130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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