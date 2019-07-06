Виробник фінської бронесталі запевняє у її високій якості та закликає припинити спекуляції

Виробник бронесталі Miilux Protection 500 фінська корпорація Miilux Ltd закликає припинити дискредитаційну інформаційну кампанію, яку сьогодні розгорнуто в українських медіа у зв’язку з відмовою військової прийомки Міністерства оборони України приймати БТР-4, та запевняє у високій якості власної продукції. Про це йдеться у офіційному листі керівництва Miilux Ltd, який надіслано на адреси ДК "Укроборонпром", Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони України та Посольства України у Фінляндській Республіці.

"Репутацію нашої компанії, відомого та надійного виробника сталі, яку використовують у бронетехніці протягом багатьох років, піддано сумніву. Наша сталь тестувалася не тільки у дослідних умовах, але і у військових", – зазначають у фінській компанії.

У Miilux Ltd запевняють, що виробництво бронесталі "відповідає усім необхідним стандартам якості у Європейському союзі та має усі сертифікати хімічного аналізу, який підтверджує її придатність для використання у виробництві оборонного обладнання в Україні",

У компанії нагадують, що 14 одиниць бронетехніки, виготовленої із їхньої бронесталі, вже було прийнято в експлуатацію українськими військовими ще два роки тому. І, за цей час, жодних нарікань на якість броні, що використана у цих машинах, не надходило.

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Як зазначається у листі, 19 грудня 2018 року було підписано черговий контракт між представником Miilux Ltd – компанією "TEXPROTEСT Sр. Z.о.о." (Польща) – та Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова.

"Контракт був виконаний у повному обсязі та в обумовлені строки. Сталь, вироблена Miilux Ltd, разом із супутніми документами (інвойсами, сертифікатами і т.д.) була поставлена в Україну", – повідомляють представники Miilux Ltd.

За необхідності Miilux Ltd та TEXPROTECT Sp. Zo.o. можуть повторно надати необхідну супутню документацію, яка була надана разом із продукцією представникам ДП "ХКБМ ім. Морозова", та закликають врегулювати ситуацію довкола міжнародного контракту у юридичній площині.

У Miilux Ltd нагадують, що займаються виробництвом бронесталі з 1967 року та співпрацюють із понад 40 країнами світу. Її якість підтверджено багаторічним використанням у найсильніших арміях. З фінської бронесталі виробляються бойові машини у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу.

Як відомо, 85-е військове представництво, яке працює на ДП "ХКБМ ім. Морозова", в черговий раз заблокувало виробництво БТР-4 з броні Європейського союзу. Вони заявляють, що у бронесталі Miilux Protection 500 виявлено більше сірки та фосфору, ніж визначено у нормах часів СРСР і тому, на думку чиновників Міноборони, її неможливо використовувати для БТР-4.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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