Вирубка Карпат під ЛЕП для вітряків на полонині Руна триває, попри публічні заяви лісників про зупинку

ДП "Ліси України" продовжує вирубку лісів під лінію електропередач для вітрових електростанцій на полонині Руна на Закарпатті, попри обіцянки призупинити роботи через виявлення на території червонокнижних саламандр

Про це повідомив еколог Андрій Тупіков.

Ще 3 червня Державне агентство лісових ресурсів пообіцяло призупинити вирубку лісу під ЛЕП у Карпатах. Причиною назвали створення незалежної комісії для перевірки повідомлень екологів щодо знищення ареалу червонокнижних саламандр.

Проте, згідно з супутниковими знімками від 9 червня, оприлюдненими екологом, вирубка лісу під інфраструктуру ВЕС не припинилася. За даними Андрія Тупікова, вже після офіційної заяви про призупинення проєкту лісоруби просунулися на 350 метрів углиб лісового масиву. У результаті було додатково вирубано близько 1,1 га лісу безпосередньо у межах проживання червонокнижних саламандр.

Про будівництво ВЕС на полонині Руна

Будівництво вітроелектростанцій на закарпатському високогір'ї триває вже кілька років і супроводжується систематичними порушеннями природоохоронного законодавства. Компанія "УК "Вітряні парки України"", релокована з Краматорська до Перечина, планує зводити ВЕС щонайменше на десяти локаціях у Закарпатті — понад 330 вітряків загальною потужністю більше 1,73 гігавата.

На полонині Руна компанія розпочала будівництво навесні 2025 року без оцінки впливу на довкілля. Для прокладання доріг під вітряки вирубали старовікові ліси і праліси, знищили місця зростання червонокнижних видів. Державна інспекція архітектури та містобудування пізніше визнала, що порушила законодавство, видавши дозвільні документи. У лютому 2026 року Мінекономіки попри критику надало позитивний висновок щодо будівництва ВЕС на Руні, мотивуючи енергетичною необхідністю. Проте екоактивісти зафіксували, що на полонині вирубують 40 гектарів лісу — всупереч заявам міністра. Для підключення ВЕС "Закарпаттяобленерго" також замовило рубки лісу під лінії електропередач.

Джерело: espreso.tv

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