Вирушив, щоб «зайти на вулиці Києва». Але не дійшов

Новий затриманий загарбник – капітан поліції з Новокузнецька – потрапив на «військові навчання» в Білорусі. А звідти вирушив у колоні, щоб «зайти на вулиці Києва». Але не дійшов.

І тепер каже, що «це не наша війна», закликаючи Росію припинити бомбити Україну. Яке раптове прозріння!

Поширюйте це та інші відео, аби якомога більше росіян розуміло, що їх чекає на нашій землі.

Захистимо Україну разом!

#ЗупинимоОкупантів

#ПутінуДляГааги

#ЗСУ

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»