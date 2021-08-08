Вирусы, шпионы и вакцины: что делали в Италии российские военные «вирусологи». Ч.2

Продолжаем серию публикаций перевода итальянской статьи издания «La Repubblica» о шпионах из Российской Федерации и вакцинах. В прошлый раз мы с вами узнали то, что все, кто хоть как-то связан с национальной безопасностью Италии, а также министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии, в момент приземления русских шпионов в аэропорту Пратика-ди-Маре были отстранены особым распоряжением. Указ издал лично, на тот момент действующий премьер-министр Италии, Джузеппе Конте, при чем он дал добро на это сразу после телефонного разговора с Путиным, говорится в материале автора под ником «Черная Туфелька».

Также в предыдущей статье мы выяснили одну из причин, по которой русские примчались на «помощь» Италии. А причина эта банальна, цитата итальянских журналистов из первой части статьи: «данные, которые они (русские) не смогли получить ни из одной другой страны.»

Напомню, что именно тогда, все лаборатории, занимавшиеся исследованиями, связанными с коронавирусом, подвергались массовым и систематическим хакерским атакам, и практически все страны, в которых расположены эти лаборатории, указали одну страну, из которой эти атаки проводились — Россия. Это все есть в открытом доступе, Интернет помнит все.

После нескольких таких громких обвинений в адрес РФ, в Кремле наконец решили сделать официальный запрос и сделан был он в Китай. Дальше — продолжение перевода итальянской статьи.

«Даже Китай, который является близким партнером Кремля и в военной сфере тоже, не разрешил доступ российским специалистам: они ограничились консультациями в режиме телеконференции».

Китай достаточно знает о русских, чтобы быть готовым к подлости в свой адрес от Кремля. И учитывая то, что именно в тот период Китай оказался главным обвиняемым в распространении коронавируса, а также то, как преследовались и даже избивались граждане Китая во всем мире на волне массовой истерии, думаю, что такое решение, принятое правительством этой страны, было самым правильным.

«Однако Италия, исторический член НАТО, открыла свои двери русским военным без всяких условий. Не имея даже гарантий обмена научными данными: исследования, проведенные учеными московской бригады, так и не были переданы итальянским учреждениям.»

Так негодуют итальянские журналисты, и сообщают о том, что эта информация получена от официальных лиц страны. Даже не знаю, напоминать ли, что я об этом писала еще тогда, когда русские катались из города в город по региону Ломбардия.

«Руководство больницы Джованни XXIII и Министерство здравоохранения Италии подтвердили газете «La Repubblica», что они ничего не получили от эпидемиологов и вирусологов бывшей красной армии, действовавшей в течение полутора месяца в Ломбардии».

Для тех, кто не знает, в Италии, в сознании граждан этой страны, до сих существует «красная армия», которая, исходя из воспоминаний итальянских стариков, ничем хорошим не отличилась — именно так люди между собой называют современную армию РФ.

«Но, тем временем, в журналах, изданных на родине (на России) вышло много статей, в которых они рассказывали, что воспользовались уроками и опытом, полученными в Италии и использовали их для подготовки терапии, лекарств, механизмов и планов действий».

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в РФ сегодня, уроки и опыт, полученные в Италии, русские так и не смогли усвоить и уж тем более воплотить в жизнь в своей стране.

«Следует признать, что русские солдаты в больницах Бергамо действительно оказали ощутимую помощь, приняв участие в лечении десятков пациентов в самый темный час новейшей истории, и санировали десятки центров для пожилых людей, часто забытых нашими властями. Проблема в том, что эта деятельность не соответствует профилю присланного из Москвы персонала: передовики научных исследований работали в отделениях больниц и в домах престарелых в качестве подсобных рабочих».

К слову сказать, в Италии не только журналисты, писавшие эту статью, были удивлены тем, что русские суперспециалисты мыли унитазы и дворы, но и многие представители власти и обороны Италии.

«Мы отправили в Италию лучших из лучших, — сказал начальник военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, — деятелей самого высокого уровня», (язвительно процитировало итальянское издание гордое заявление россиян). Но, как позже заявили некоторые из главных действующих лиц, операция «Из России с любовью» служила и была использована для сбора и накопления данных о коронавирусе и разработки кремлевской тактики и стратегии против пандемии. В реальности, они протянули руку помощи, но отрубили голову и забрали с собой.»

И об этом я тоже писала и предупреждала, начиная от самой высадки россиян в итальянском аэропорту, о том, что не из большой любви к Италии Путин решил «великодушно помочь» этой стране.

Радует только одно: я рада, что хотя бы сейчас об этом всем заговорили итальянцы. Пусть причиной будет задетая русскими итальянская гордость, которой им не занимать, но благодаря этому, они начали реально смотреть на то, что из себя представляет РФ.

Источник: sprotyv.info

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