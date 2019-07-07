Виселицы на площади: вице-мэр обратился в полицию

Заместитель харьковского городского головы Андрей Руденко подал заявление в полицию в связи с размещением на площади Конституции виселиц. Об этом пишет "UA:Харьков". Напомним, виселицы были установлены в понедельник, 1 июля, членами Нацкорпуса. На них повесили чучела, которые изображали депутатов и чиновников Харьковского горсовета, голосовавших за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Среди портретов был и портрет Руденко.

Вице-мэр расценивает данную акцию как угрожающую его жизни.

"Вчера я написал заявление в полицию, прокуратуру, ОБСЕ и обмудсмену. Вопрос не в этом, вы поймите. Я прихожу домой, а меня 8-летний внук спрашивает, украл ли я что-то, обманул ли кого-то", - говорит Руденко.

По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик говорит, заявление от Андрея Руденко зарегистрировали 5 июля. Квалификацию происшествия сотрудники прокуратуры еще не предоставили. На этой же неделе за акции "Национального корпуса" прокуратура области получала коллективную жалобу от депутатов горсовета.

Источник: sq.com.ua

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