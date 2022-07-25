Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників (ВІДЕО)

А окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян.

І цю розмову також перехопили співробітники української спецслужби.

- Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало.

І нічого додати про долю цих окупантів: приїхали в Україну, подивилися кіно, загинули… і самі потрапили в кінохроніку ювелірної роботи наших спеців.

Працюємо далі заради Перемоги! Слава Україні!

Джерело: ssu.gov.ua

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